Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 55,02 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 54,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 159.833 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,84 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,33 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 78,00 EUR.

Continental gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,27 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Continental-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 7,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

