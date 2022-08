Continental Aktie News: Continental legt am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 04:22 Uhr 1,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 65,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.353 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 111,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,78 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 13,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,69 EUR an.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,02 Prozent auf 9.410,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.907,90 EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

