Continental Aktie News: Continental am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 59,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 36.419 Stück.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,59 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 51,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 13,60 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,31 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

