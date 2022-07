Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Bei der Continental-Aktie ließ sich um 20.07.2022 16:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 73,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 69,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 442.207 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,96 EUR. 36,75 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Abschläge von 24,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,85 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 2,00 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 9.244,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.258,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,89 Prozent verringert.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 11,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

