Continental Aktie News: Continental am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 54,78 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 54,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 54,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.008 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,40 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 51,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,78 EUR.

Continental ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,37 EUR je Aktie belaufen.

