Continental-Aktie aktuell: Continental auf rotem Terrain

Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 112,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 14.581 Punkten steht. Bei 110,65 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.132 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,85 EUR an. Bei 58,50 EUR fiel das Papier am 03.04.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,94 EUR für die Continental-Aktie aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 11,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

