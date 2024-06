Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 55,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 55,60 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,26 EUR. Zuletzt wechselten 6.009 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 41,01 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,84 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,00 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,82 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

