Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 69,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 69,40 EUR nach oben. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,64 EUR zu. Mit einem Wert von 69,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.464 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 72,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,33 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 04.03.2025. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,33 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,95 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie im Plus: Automotive-Sparte wird zu Aumovio

Continental-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren eingebracht