Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 57,60 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 57,60 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 57,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,04 EUR. Bisher wurden heute 175.085 Continental-Aktien gehandelt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 36,11 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 75,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 EUR, nach 1,04 EUR im Vorjahresvergleich. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,37 EUR je Aktie.

