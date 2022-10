Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 50,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 50,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.462 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 54,88 Prozent zulegen. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,31 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9.444,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.907,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,19 EUR je Aktie.

