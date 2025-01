Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 69,38 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 69,38 EUR zu. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 198.592 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 77,94 EUR. 12,34 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 77,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9,83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Continental am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

