Continental Aktie News: Continental im Plus

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 93,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.789 Punkten notiert. Bei 94,49 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.347 Continental-Aktien.

Am 07.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2021 (87,53 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,42 EUR je Continental-Aktie an. In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

