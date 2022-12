Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 56,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 57,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.925 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 99,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2022). Gewinne von 42,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 28,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,92 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,05 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.395,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,95 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,00 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Nach Continental-Hack: VW-IT-Chefin hält geschäftskritische Daten für sicher

Continental-Aktie mit positivem Vorzeichen: Neuer Vorstand für Integrität und Recht berufen

Wie Experten die Continental-Aktie im November einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com