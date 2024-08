Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 61,52 EUR.

Mit einem Kurs von 61,52 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,72 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 61,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,42 EUR. Bisher wurden heute 43.422 Continental-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,44 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 51,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 19,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Continental-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,67 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,06 Prozent zurück. Hier wurden 10,00 Mrd. EUR gegenüber 10,43 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

