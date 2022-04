Continental Aktie News: Continental am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,1 Prozent auf 65,76 EUR. Bei 65,86 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,78 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.748 Stück gehandelt.

Am 08.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 118,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 44,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,78 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 15,82 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,31 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.03.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 5.599,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 48,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.895,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 09.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

