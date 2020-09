Continental-Aktie aktuell: Continental tiefer

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 91,96 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 12.845 Punkten steht. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,66 EUR ab. Bei 91,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.614 Continental-Aktien.

Am 07.11.2019 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,10 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2020 bei 51,45 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,06 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 7,50 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

