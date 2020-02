Wall Street spricht Kaufempfehlung für Nike-Aktie aus

• Wall Street gibt Kaufempfehlung für Nike aus• Zukunftsmodell von Nike soll Investoren beruhigen• Nikes Schwächephase könne als Investitionseinstieg genutzt werden

Kaufempfehlung trotz Coronavirus

Die Aktie des Sportartikelherstellers Nike ist in den vergangenen Wochen um knapp acht Prozent gesunken. Investoren befürchten das Coronavirus könnte einen negativen Einfluss auf die Absätze im asiatischen Raum haben. Denn Nike generiert rund 16 Prozent der gesamten Umsätze in China, außerdem bezieht der Hersteller knapp 30 Prozent seiner Rohstoffe für Kleidung und Zubehör aus China.

Zudem musste Nike auf unbestimmte Zeit rund die Hälfte seiner chinesischen Filialen schließen. Auf der Webseite des Unternehmens verkündete der Sportartikelhersteller öffentlich in einem Statement, dass dies die Geschäfte in China signifikant beeinträchtigen wird. Im Statement heißt es weiter: "Allerdings bleiben die Marke Nike und ihre Geschäftsdynamik bei den chinesischen Kunden hoch, wie die anhaltende Stärke des Digitalgeschäfts von Nike zeigt."

Noch bevor die Schließung der Filialen in China bekannt gegeben wurde, stürzte die Aktie vergangenen Freitag zum Monatsende auf 96 US-Dollar ab. Dies nutzten Wall Street-Analysten als Anlass, um Kaufempfehlungen für Nike auszusprechen. So änderte die UBS ihre Haltung von neutral auf bullish, während JPMorgan die Aktie auf seine "analyst focus list" setzte.

Hierdurch wurde die Aktie am Montag kräftig gestützt und startete mit einem sofortigen Zuwachs um drei Prozent in die neue Woche und konnte sich auch trotz der Schließung einiger Filialen in China bei einem Wert über 100 US-Dollar halten.

UBS setzt Ziel bei 136 US-Dollar

Durch die zwischenzeitliche Schwächephase der Nike-Aktie, wird das Unternehmen von Investoren zurzeit unterbewertet, gibt Investors.com JPMorgan wider. Die Schweizer Bank UBS bewertet den aktuellen Zustand gleichermaßen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei mit 32x falsch bewertet, es müsse bei 37x liegen, heißt es in der UBS-Analyse.

"Wir denken jetzt, dass der Markt eine viel höhere P/E-Ratio für Nike zahlen wird, sobald er realisiert wie sich Nikes Veränderungen des Geschäftsmodells langfristig positiv auf den Wert des Unternehmens auswirken werden", schreibt Jay Sole, UBS-Analyst, in einer Studie, die Investor.com vorliegt.

Dementsprechend setzte UBS das Kursziel auf 136 US-Dollar für die Nike-Aktie fest, das würde einem Kursanstieg von 40 Prozent entsprechen, nimmt man die 96 US-Dollar vom vergangenen Freitag als Referenzwert.

Positive Aussichten für Nike

JPMorgan ist Nike gegenüber ähnlich positiv gestimmt, die Bank erhöhte ihr Kursziel für den Sportartikelhersteller von 110 US-Dollar auf 111 US-Dollar. In Zahlen ausgedrückt fällt die Prognose im Vergleich zu UBS' etwas konservativer aus, dennoch sieht JPMorgan-Analyst Matthew Boss eine "multi-jahres Kaufgelegenheit". "Wir erwarten, dass der Umgang des Managements hinsichtlich China, ein Schlüsselfaktor für Investoren darstellen wird", ergänzt Boss in der Klienten Notiz, wie CNBC berichtet.

Zudem wird diese Woche das Investorentreffen von Nike stattfinden, Boss vermutet, dass Nike-CEO John Donahoe das zukünftige Wachstum des Unternehmens ansprechen werde, wodurch sich die Stimmung gegenüber Nike weiter verbessern solle.

Im Voraus hat Nike bereits öffentlich bekannt gegeben, dass der primäre Fokus auch auf dem langfristigen Finanzmodell sowie Digitalisierung liegen werde, wie CNBC berichtet.

Dementsprechend erwartet die Wall Street trotz der aktuellen Faktoren, ein erfolgreiches Jahr für Nike, nachdem das Unternehmen schon in 2019 um 36 Prozent gewachsen ist.

