Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 54,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 54,58 EUR. Bei 54,72 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.508 Covestro-Aktien.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 18,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,218 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,75 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,725 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Juli 2024: Analysten sehen Potenzial bei Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne