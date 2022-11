Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 12:22 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 35,01 EUR. Bei 34,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 211.521 Covestro-Aktien.

Am 18.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 25,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 46,73 EUR.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 20.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

