Covestro Aktie News: Covestro in Grün

Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 51,48 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.286 Punkten steht. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,52 EUR an. Bei 50,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 256.094 Aktien.

Am 03.03.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,24 EUR. Am 04.12.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 69,00 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 6,87 EUR je Aktie aus.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

