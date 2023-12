Covestro Aktie News: Covestro am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 48,98 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 48,98 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178.345 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 10,41 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,75 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,508 EUR einfahren.

