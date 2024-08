Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit negativen Vorzeichen

Covestro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 54,58 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 54,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.420 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. 1,98 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 18,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte Covestro die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

