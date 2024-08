Covestro Aktie News: Covestro gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 54,42 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 54,42 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 54,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,68 EUR. Bisher wurden heute 199.200 Covestro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 55,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,10 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,75 EUR aus.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,420 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags