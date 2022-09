Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag im Plus

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 30,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 30,10 EUR. Bei 29,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 46.991 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 50,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,25 EUR für die Covestro-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 02.08.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.703,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie unter Druck: Covestro ist angesichts steigender Kosten auf der Suche nach Einsparpotenzial

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben

Covestro-Aktie verliert: Covestro hält Gasumlage für "hochgradig unausgegoren und völlig unfair"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro