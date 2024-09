Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 55,20 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 55,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 55,10 EUR. Bei 55,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.402 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,08 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Covestro-Aktie angepasst

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne