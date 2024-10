Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 58,04 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 58,04 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,20 EUR zu. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 58,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.647 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 30,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je Covestro-Aktie.

