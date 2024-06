Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Montagvormittag fester

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 49,55 EUR.

Die Covestro-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 49,55 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 49,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 49,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.366 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 36,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,330 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,896 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

