Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,66 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,66 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,00 EUR zu. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 54,50 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.510 Covestro-Aktien.

Am 26.06.2024 markierte das Papier bei 55,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 19,54 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,239 EUR je Covestro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,38 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,741 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

