Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 48,77 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 48,77 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,77 EUR nach. Bei 49,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.601 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 12,16 Prozent zulegen. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 23,79 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,330 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.

