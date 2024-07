Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 54,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 55,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,82 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.145 Stück gehandelt.

Am 26.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 23,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,239 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,38 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,741 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

Covestro-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Covestro-Aktie