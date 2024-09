Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 55,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 55,46 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,54 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.742 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,64 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

