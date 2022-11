Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit sattem Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,7 Prozent auf 35,04 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,46 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 692.834 Covestro-Aktien.

Am 18.11.2021 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,73 EUR an.

Am 25.10.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.618,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.956,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.03.2023 erwartet. Am 20.02.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

