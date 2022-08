Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Das Papier von Covestro konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 33,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.758 Covestro-Aktien.

Am 01.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 60,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 44,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 30,73 EUR. Abschläge von 8,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,33 EUR.

Covestro gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.703,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

