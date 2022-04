Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag leichter

Um 09:22 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 45,40 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 45,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,35 EUR. Zuletzt wechselten 49.818 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,24 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 32,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 13,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 65,27 EUR.

Am 03.05.2022 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,68 Prozent auf 3,01 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,34 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 03.05.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2022-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 26.10.2022.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 6,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

