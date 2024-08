Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 53,24 EUR zu.

Das Papier von Covestro legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 53,24 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 53,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.575 Covestro-Aktien.

Bei 55,66 EUR markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 4,35 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 16,28 Prozent sinken.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,420 EUR je Covestro-Aktie.

