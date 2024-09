Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 55,32 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 55,32 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 54,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,54 EUR. Zuletzt wechselten 181.391 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,86 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,447 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX freundlich