Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 50,16 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 50,16 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 50,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 50,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.630 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 42,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,00 EUR an.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,508 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

