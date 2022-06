Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 07.06.2022 09:22:00 Uhr bei 44,06 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,33 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 44,04 EUR. Bei 44,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.236 Covestro-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2021 auf bis zu 60,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2022 bei 36,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 59,88 EUR.

Am 03.05.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.683,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.307,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Covestro am 02.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Aktie aus.

