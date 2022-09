Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag billiger

Um 12:22 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 30,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.690 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Gewinne von 49,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,03 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,55 EUR.

Covestro veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.703,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.956,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben

Covestro-Aktie unter Druck: Covestro ist angesichts steigender Kosten auf der Suche nach Einsparpotenzial

Covestro-Aktie verliert: Covestro hält Gasumlage für "hochgradig unausgegoren und völlig unfair"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro