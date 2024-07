Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Nachmittag

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 55,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 55,66 EUR. Bei 54,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.234 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,26 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,228 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,75 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,51 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,747 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Kursplus

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt