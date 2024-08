Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit positiven Vorzeichen

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 53,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 53,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 53,70 EUR. Bei 53,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.058 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR an. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 16,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 3,69 Mrd. EUR gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Aktie ausweisen dürften.

