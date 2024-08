Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag stärker

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 53,50 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 53,50 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 53,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.326 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 20,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

2024 dürfte Covestro einen Verlust von -0,420 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

