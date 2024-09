Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 55,40 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 55,40 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,46 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.170 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 19,55 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,72 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,447 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

