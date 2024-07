Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Vormittag

So entwickelt sich Covestro

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 54,80 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 54,80 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 54,92 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.031 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 1,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 18,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,228 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,75 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,825 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

