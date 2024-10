Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 58,26 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 58,30 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 58,24 EUR. Mit einem Wert von 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.039 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,161 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,57 EUR.

Covestro veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,431 EUR je Aktie ausweisen dürften.

