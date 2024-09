Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Covestro

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Covestro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 55,82 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,82 EUR ab. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 55,70 EUR. Mit einem Wert von 56,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.277 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 20,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,447 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

