Covestro Aktie News: Covestro gibt am Mittag ab

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR ab.

Die Covestro-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 53,32 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 53,06 EUR. Bei 53,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 91.763 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 55,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,181 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Covestro.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,420 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

