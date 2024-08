Covestro Aktie News: Covestro am Mittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,18 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 53,18 EUR. Bei 53,16 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 53,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.985 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 19,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,181 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Covestro-Aktie.

