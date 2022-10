Covestro Aktie News: Covestro legt am Freitagvormittag zu

Um 09:22 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 34,71 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 34,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,43 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85.747 Stück gehandelt.

Am 15.10.2021 erreichte der Anteilsschein mit 59,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 41,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,45 EUR.

Am 02.08.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,88 Prozent auf 4.703,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 24.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

BASF-Aktie und Covestro-Aktie verlieren: Morgan Stanley-Studie belastet Chemiebranche - BASF baut in China Anlage für Neopentylglykol -Herstellung

BASF-Aktie, LANXESS-Aktie & Co. mit Kurssprung: Chemie- und Stahlwerte von Gaspreis-Vorschlägen angetrieben

Erste Schätzungen: Covestro stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro