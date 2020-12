Covestro-Aktie aktuell: Covestro gewinnt an Boden

Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 50,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.223 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 50,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,01 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.044 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2020 markierte das Papier bei 50,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,66 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 51,23 EUR. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Covestro-Aktie.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

